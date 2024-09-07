Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı durmanın İslami ve vatani bir vazife olduğunu vurgulayarak, bu durumun aynı zamanda milli bir mesele olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu bağlamda, Türkiye'nin duruşunu sergilemede kararlı olduğunu belirtti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
8.09.2024 01:44:19. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: İsrail'in Terörü Karşısında Durmalıyız - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?