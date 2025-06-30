Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

30.06.2025 21:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye Yüzyılı'nın inşası inşallah daha da hızlanacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, milletin ve tüm Müslümanların muharrem ayı ile 1447 hicri yılbaşını tebrik etti.

Kabine toplantısının gündeminde ülkenin güvenliğine, huzuruna ve refahına ilişkin meselelerin olduğunu aktaran Erdoğan, sağlıktan dış politikaya, çevreden sanayi ve teknolojiye, çalışma hayatından ticarete kadar kritik noktaları toplantıda ele aldıklarını belirtti.

Erdoğan, 16 Nisan 2017'deki halk oylamasıyla millet tarafından kabul edilen, 24 Haziran 2018'deki seçimlerle fiilen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde geçen hafta 7. yılın geride kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin iki asra yaklaşan yönetim sistemi tartışmalarına noktayı koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, salgından savaşlara, depremden sellere kadar son 7 yıldaki birçok imtihanı alnının akıyla vermiştir. Özellikle kriz dönemlerinde yeni hükümet sistemimizin stratejik değerini ve devletimize sağladığı avantajları çok daha net görüyoruz. Hızlı, etkin karar alma ve uygulama mekanizmalarıyla, devlette koordinasyonu en üst seviyede tutan mimarisiyle, siyasi ve toplumsal istikrarı güçlendiren tasarımıyla, vesayet odaklarının müdahalesine kapalı yapısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin karşılaştığı tehdit ve sınamaları suhuletle yönetmesini kolaylaştırıyor. Sistem oturdukça eski alışkanlıklar da değişmeye başladı. Yeni yönetim modeline karşı ilk etapta şahit olduğumuz kimi bilgisizlikten, kimi art niyetten kaynaklı direnç önemli ölçüde kırıldı. Yerini güvene bıraktı. Allah'ın izniyle bundan sapma veya geriye dönüş olmayacak."

"Devletin daha iyi hizmet etmesini sağlayacak fikirlere her zaman açığız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin tavrını bir kez daha ortaya koyduğunu, şahsı ve ittifakları ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de sandıkta güven tazelediğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Parti içi kavgalardan başını kaldıramayan muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu eski sistem tartışmaları, eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır. Eski hal, muhaldir. Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye Yüzyılı'nın inşası inşallah daha da hızlanacak. Şunu da altını çizerek ifade etmek isterim, yönetim sistemimizdeki bu tarihi kazanımın geliştirilerek muhafazasını, Türkiye'nin istikbal yolculuğu bakımından çok önemsiyoruz. 7 yıllık tecrübeler ışığında gayet doğal olarak biz de değerlendirmelerimizi çok kapsamlı bir şekilde yapıyoruz. Devletin millete daha iyi hizmet etmesini sağlayacak fikirlere her zaman açığız. Yeni sistemin altını oymayı değil de iyileştirmeyi, etkinliğini artırmayı, sorun çözme kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen her türlü öneriyi kimden gelirse gelsin hayırhahlıkla değerlendiririz."

Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi büyük bir reformu kazandırmaktan onur ve memnuniyet duyduklarının altını çizen Erdoğan, "Sandıkta verdikleri güçlü destekle sistem değişikliğini mümkün kılan aziz milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabb'im bizi ülkemize ve milletimize hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın. Hükümet olarak milletimizin sandıkta, namusumuza emanet ettiği iradesine tam bir adanmışlık içinde sahip çıkıyoruz. Çevremizde hangi sıkıntılar yaşanırsa yaşansın, bizim tek bir gündemimiz vardır, o da millete ve memlekete şükran borcumuzu hizmet siyasetimizle layıkıyla ödemektir." diye konuştu.

"Bu iç savaşın tek müspet yanı kirli çamaşırların ortaya dökülmesi"

"Muhalefetin içinde debelendiği süfli ve sahte tartışmalar hep söylediğim gibi iktidarımızın sorumluluğunu daha da artırmaktadır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sadece bize oy veren yaklaşık 29 milyon kardeşimizin değil, siyasi tercihi farklı vatandaşlarımızın da devlete, sisteme, demokrasiye yönelik inancını korumanın gayretindeyiz. Bilhassa son 2-3 haftadır dozu giderek artan, hatta aleni hakaret ve tehdit seviyesine varan zehirli söylemler, bu söylemlerin muhataplarından öte demokrasimize ve siyaset kurumuna zarar vermektedir. Ortada seviyeli bir tartışma değil, demokrasinin standardını dibe çeken bir hakaret teatisi söz konusudur. Bu iç savaşın tek müspet yanı kirli çamaşırların ortaya dökülmesidir. Meselenin Alevi canlarımızı rencide edecek boyuta ulaşmasını, özellikle muharrem ayının manevi ikliminde fevkalade yanlış buluyoruz. Bakınız daha önce de ifade ettim, Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. Ülkemizi, on binlerce canına ve 2 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan yarım asırlık bir musibetten kurtarmaya çalışırken, yeni sorun alanları oluşturulmasına kesinlikle müsaade edemeyiz. 86 milyonun birliği, dirliği, huzuruyla demokrasimizin sıhhat ve selameti bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir. Milli birliğimizi zafiyete uğratan nefret dili bir an önce terk edilmelidir. Kendi iç meselelerini çözemeyenler milletin ve memleketin sorunlarına çözüm üretemezler."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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