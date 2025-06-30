Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

30.06.2025 21:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak başlatıp, ilgili birimlerin koordinasyonunda bir devlet projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının kısa sürede katettiği mesafeden memnunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak başlatıp, ilgili birimlerin koordinasyonunda bir devlet projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının kısa sürede katettiği mesafeden memnunuz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, dünya sisteminde tarihi kırılmalar yaşanırken siyaset kurumunun da buna uygun olarak Türkiye merkezli hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Bir gerçeği üzerine basa basa söylemek mecburiyetinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı olarak başlatıp, ilgili birimlerin koordinasyonunda bir devlet projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının kısa sürede katettiği mesafeden memnunuz. Siyasi aktörlerin genel olarak sorumlu ve yapıcı açıklamalarını takdirle karşılıyor, sürecin başarısı açısından çok kıymetli buluyoruz. Bunun devamı, ilerleyen dönemde daha kritik hale gelecektir. Şurası bir hakikat ki bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler, bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir."

"Soğukkanlılığımızı kimse yanlış anlamasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "meyve veren ağaç taşlanır" misali bu hayırlı süreci de akamete uğratmak isteyenlerin olduğunu bildiklerini ifade etti.

"Sadece ülkemiz içinde değil örgüt içerisinde kimi unsurların, çabaları dinamitlemeyi amaçlayan çeşitli sabotajlar peşinde oldukları anlaşılıyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Devletimiz elbette bu tuzaklara düşmeyecek kadar tecrübeye sahiptir ama bu provokasyonlara rıza göstereceğimiz anlamına asla gelmez. Milletimizin huzuruna kastedildiğinde veya milli güvenliğimize yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda şurası bilinmelidir ki kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Sabrımızı, sükunetimizi ve soğukkanlılığımızı kimse yanlış anlamasın, kimse yanlış yorumlamasın. Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz."

İç ve dış programlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet ne yaparsa yapsın, sadece son iki haftada gerçekleştirdikleri iç ve dış programların özetinin bile ne demek istediklerini anlamak için kafi olduğunu belirtti.

18 Haziran'da Süper Lig'e yükselen takımları ve Türkiye Futbol Federasyonunun yöneticilerini Külliye'de misafir ettiklerini anımsatan Erdoğan, fair-play ikliminin hakim olduğu heyecan ve rekabet düzeyi yüksek bir sezonu başarıyla tamamlayarak bir üst lige çıkan kulüpleri ve sporcuları bir kez daha tebrik etti.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya hız kesmeden devam ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapımı tamamlanan 49 bin 56 yeni konut ve iş yerini hak sahiplerine teslim etmek üzere 19 Haziran'da Kahramanmaraş'taydık. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz inşaat çalışmalarını Kahramanmaraş'ta teslim ettiğimiz 250 bininci afet konutuyla yeni bir aşamaya taşıdık. Yıl sonuna kadar 203 bin ilave bağımsız bölümü de tamamlayarak toplam 453 bin konut ve iş yerinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Maraş ziyaretimizin bir başka anlamlı yönü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de heyecanımıza ortak olmasıydı. İlham kardeşimle beraber Azerbaycan Mahallemizin açılışını yaptık. Başta Cenap İlham Aliyev olmak üzere depremin ilk gününden itibaren 'kardeş kömeği' başlatarak ülkemizin yardımına koşan Azerbaycan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum."

Eğitim Teknolojileri Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde uzman isimlerin katılımıyla yapay zeka ve inovasyonun eğitimdeki rolünü, dijital teknolojilerin ihtiva ettiği yeni imkan ve tehditleri farklı yönleriyle ele aldıklarını dile getirdi.

Eğitim öğretim yılının sona erdiği 20 Haziran'da düzenlenen zirvede ayrıca karne sevinci yaşayan öğrencilere tebrikleri ilettiklerini anımsatan Erdoğan, "Aydınlık yarınlarımızın teminatı Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, ailelerini, öğretmenlerimizi ve maarif ordumuzun tüm neferlerini bir kez daha kutluyorum." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün gönül ve kültür coğrafyasının farklı köşelerinden İstanbul'a teşrif eden misafirlerle İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda bir araya geldiklerini anımsattı.

Ertesi gün yine İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplam nüfusu 2 milyarı bulan İslam aleminin, mevcut sorunları karşısında vahdet ve uhuvvet bilinciyle hareket etmesinin önemini vurguladık. 23 Haziran'da ise 30. Yıl Vefa Buluşması münasebetiyle Memur-Sen Konfederasyonumuzun üye ve yöneticileriyle bir araya geldik. Yerli ve milli duruşuyla en zorlu dönemlerde dahi demokrasi ve milli irade çizgisinden ayrılmayan Memur-Sen'e çalışmalarında başarılar diliyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika

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