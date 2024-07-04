Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüşmesinde iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Moğolistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin köklü kültürel ve tarihi bağları bulunan Moğolistan ile ilişkilerin her alanda daha üst düzeylere çıkarılmasının önemli olduğunu, bu doğrultuda çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.