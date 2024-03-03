Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde halka seslenecek.
(Muğla/15.00)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla mitinginde halka seslenecek - Son Dakika
Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bir asker eğlencesinin ardından iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Zengin tabancayla vurularak hayatını kaybederken, Mustafa Açıkgöz ise başına aldığı darbeyle yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan tadilat nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi olan Recep Can Ö, polis tarafından yakalandı. Özgürce saklanmak için mağara ve boş arazilere gizlendiğini söyleyen şüpheli, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada, takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil başka bir araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Burdur merkez Konak mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumları ciddiyetini koruyor. Soruşturma başlatıldı.
Sivas'ta Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?