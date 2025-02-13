Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e Togg hediye etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şerif'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'e "Ayder" renginde Togg armağan etti.

Başbakanlık binası bahçesinde bir süre sohbet eden iki lider, Togg önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Başbakan Şerif'e yolcu koltuğunda eşlik etti.