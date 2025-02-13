Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

13.02.2025 14:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Pakistan'la ticaret hacminin 5 milyar dolar hedefine ulaşması amacıyla ilk aşamada mevcut mal ticareti anlaşmasının kapsamını genişletmeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Askeri diyaloğun ve savunma sanayi işbirliğinin, ticaret ve yatırım ilişkilerini çarpan etkisiyle büyüttüğünü gördüklerini kaydeden Erdoğan, tedarik, satış ve ortak üretim dahil olmak üzere Pakistan'da yürütülen projeleri ilerletme iradesini teyit ettiklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye ve Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin bir diğer göstergesinin zor zamanlardaki dayanışma olduğunu ve "Asrın Felaketi" olarak anılan 6 Şubat depremlerinin hemen akabinde Başbakan Şahbaz Şerif'in deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider olduğunu anımsatarak, "Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her düzeyde sunulan taziye ve destek mesajları Pakistanlı kardeşlerimizin milletimizle gönül bağının en halisane örnekleriydi. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadelesindeki büyük fedakarlıklarını takdir ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a olan desteğimizi tekrar vurguluyoruz. Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen askerler ile hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz. FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilanı gibi bu örgüte ait okulların Maarif Vakfı'na devredilmesi terörle mücadelede ortak kararlılığımızın en anlamlı çıktılarıdır. Türkiye Bursları, Yunus Emre Enstitümüz ve Maarif Vakfımız vasıtasıyla ülkelerimiz arasındaki dostluğun genç kuşaklarımıza aktarılması için çabalarımızı sürdüreceğiz."

"Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır."

Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk halkının dün olduğu gibi bugün de Keşmirlilerle dayanışma içinde olduğunu kaydederek, "Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu takdirle karşıladıklarını belirten Erdoğan, Pakistan ile gerek Birleşmiş Milletler gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinlilerin haklı davalarına gereken desteği vermenin gayretinde olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Bilhassa Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için kardeşim Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Sayın Asıf Ali Zerdari nezdinde tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızın ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Şerif ve Cumhurbaşkanı Zerdari'ye teslim edeceği, yerli elektrikli otomobil Togg'un, Türkiye ve Pakistan dayanışmasının nişanelerinden biri olmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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