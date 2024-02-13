Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Devlet Başkanı Kagame ile bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Devlet Başkanı Kagame ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında Dubai'de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. Erdoğan, temasları kapsamında Kagame ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

13.02.2024 16:46
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Devlet Başkanı Kagame ile bir araya geldi

DUBAİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde ikili görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan temasları kapsamında Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Devlet Başkanı Kagame ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

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