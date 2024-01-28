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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi rahibi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi rahibi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili kilisenin rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi rahibi ile telefonda görüştü
28.01.2024 - 16:26,  Güncelleme: 16:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi rahibi ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili kilisenin rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmelerinin yer aldığı videoyu paylaşarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Polonya, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

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