Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı\'na katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Güven Mektubu Takdim" törenlerinin ardından, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi'yi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo'yu, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng'i ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul edecek.
(Ankara/12.00/15.30/16.00/16.30/17.00/17.30)
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