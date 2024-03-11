Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, şehit aileleri ile iftar programına katılacak.
(Ankara/18.58)
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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve İçeridere Bağları mevkisinde 926 araç kontrol edildi. Denetimlerde ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullanan 14 sürücüye toplamda 188 bin 332 lira ceza kesildi. Ayrıca 1 motosiklet ile 4 araç trafikten menedildi.
vivo, uygun fiyatlı Android modeli Y03'ü tanıtmaya hazırlanıyor. vivo Y03, mat yüzeyli bir arka kasa, damla çentikli özçekim kamerası, 6.56 inç IPS LCD ekran, MediaTek Helio G85 işlemci, 13 MP ana kamera + 0.08 MP QVGA lens, 5 MP ön kamera, 5000 mAh batarya gibi özelliklerle kullanıcılara sunulacak.
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İstanbul'un Pendik ilçesinde, Tuzla istikametinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.