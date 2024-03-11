Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında buluşacak

Çorum'da trafik denetiminde 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve İçeridere Bağları mevkisinde 926 araç kontrol edildi. Denetimlerde ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullanan 14 sürücüye toplamda 188 bin 332 lira ceza kesildi. Ayrıca 1 motosiklet ile 4 araç trafikten menedildi.