Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, şehit aileleri ile iftar programına katılacak.

11.03.2024 01:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, şehit aileleri ile iftar programına katılacak.

(Ankara/18.58)

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında buluşacak - Son Dakika

  • Çorum'da trafik denetiminde 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza
    02:27 Çorum'da trafik denetiminde 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza

    Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve İçeridere Bağları mevkisinde 926 araç kontrol edildi. Denetimlerde ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullanan 14 sürücüye toplamda 188 bin 332 lira ceza kesildi. Ayrıca 1 motosiklet ile 4 araç trafikten menedildi.

  • vivo Y03: Özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı
    02:21 vivo Y03: Özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

    vivo, uygun fiyatlı Android modeli Y03'ü tanıtmaya hazırlanıyor. vivo Y03, mat yüzeyli bir arka kasa, damla çentikli özçekim kamerası, 6.56 inç IPS LCD ekran, MediaTek Helio G85 işlemci, 13 MP ana kamera + 0.08 MP QVGA lens, 5 MP ön kamera, 5000 mAh batarya gibi özelliklerle kullanıcılara sunulacak.

  • Sony PlayStation'a bağlı Deviation Games kapatıldı
    02:21 Sony PlayStation'a bağlı Deviation Games kapatıldı

    PlayStation stüdyosu Deviation Games, Sony PlayStation tarafından desteklenen bağımsız bir stüdyo olarak kurulmuştu. Ancak şirketin kapanmasıyla birlikte yaklaşık 90 kişi işsiz kaldı. Stüdyonun aktif olarak geliştirmeye devam ettiği herhangi bir projesi bulunmuyordu.

  • 2024 Yılında En Çok Satılan SUV Modelleri
    02:21 2024 Yılında En Çok Satılan SUV Modelleri

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2024 yılının Şubat verilerini açıkladı. İşte 2024 yılının Ocak ve Şubat ayında en çok satılan SUV modelleri ve detayları...

  • İstanbul Pendik'te Motosiklet Kamyonete Arkadan Çarptı: 1 Ölü
    02:03 İstanbul Pendik'te Motosiklet Kamyonete Arkadan Çarptı: 1 Ölü

    İstanbul'un Pendik ilçesinde, Tuzla istikametinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


23:18 Eylem Tok’un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu
22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:37 Sonunda muradına erdi Arda Güler Real Madrid’de ilk golünü attı Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı
20:34 İl il Ramazan’ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri İl il Ramazan'ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri
19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
00:29 İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy’e gelen yatıyor İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor
00:20 Elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düşerek yanmaya başladı Elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düşerek yanmaya başladı
23:52 Hakemlerden hç memnun değil Edin Dzeko’dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
21:49 Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı
21:13 Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı
21:07 Kanarya hata yapmadı Fenerbahçe, Pendikspor’u sahasında 4-1 yendi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi
20:45 Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın
19:53 Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus’un ’beyaz bayrak açma’ çağrısına yanıt verdi Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak açma' çağrısına yanıt verdi
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 02:43:29. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement