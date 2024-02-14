Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel\'in ailesine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari-Şırnak yolunda meydana gelen kazada şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine taziye mesajı gönderdi. Erdoğan, ailenin başsağlığı dileklerini iletti.

14.02.2024 15:27  Güncelleme: 15:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari- Şırnak yolunda personel ve malzeme sevki esnasındaki kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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