- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi için Bağımsızlık Sarayı'na geldi
ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi. Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Tokayev ile basın mensuplarına poz veren Erdoğan, daha sonra zirvenin gerçekleştirileceği salona geçti.
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