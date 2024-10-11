Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

11.10.2024 22:05
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı

BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk temaslarını tamamlayarak dün akşam saatlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelmişti. Bugünkü temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan ve Vucic, tören kıtasını selamladı ve tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Erdoğan ve Vucic, heyet üyelerini birbirine takdim etti. Erdoğan ve Vucic, karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşme için Sırbistan Sarayı'na giriş yaptı.

Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşme sonrasında iki ülke arasında çeşitli işbirliği anlaşmalarının imzalanacağı törenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna resmi öğle yemeği verecek. Erdoğan ve Vucic, daha sonra iki ülkeden ulaştırma ve altyapı, enerji, turizm, finans, tekstil endüstrisi sektörlerinden şirketlerin temsilcilerini bir araya getirecek Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam saatlerinde Erdoğan'ı havalimanında karşılamasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli dostum Erdoğan, Sırbistan'a hoş geldiniz. Yeni ziyaretiniz, dostluk ilişkilerimizi ve işbirliğimizi daha da güçlendirmek için yeni bir fırsattır. Belgrad'da kaldığınız süre boyunca ülkelerimiz arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerin ilerletilmesi için birlikte çalışacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sırbistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ilk gününde Sırbistan ve Türkiye arasında çeşitli alanlarda işbirliğini öngören bir dizi anlaşmayı kabul etti. Sırbistan hükümeti tarafından konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, söz konusu belgelerin "çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik, ekonomi, sanayi ve teknoloji, enerji dönüşümü, medya ve enformasyon, gençlik ve spor, afet ve acil durum yönetimi gibi alanlarla ilgili" olduğu duyuruldu.

Kaynak: İHA

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