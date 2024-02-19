Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmi 7,5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmi 7,5 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmi 7,5 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki toplam ticaret hacminin geçen sene ilk defa 7,5 milyar doları yakaladığını belirtti. Erdoğan, 15 milyar dolarlık hedef için gayretlerin artırılacağını ifade etti.

19.02.2024 16:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Azerbaycan) Toplam ticaret hacmimiz geçen sene ilk defa 7,5 milyar doları yakaladı. 15 milyar dolar hedefi için gayretlerimizi artıracağız"

Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmi 7,5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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