Cumhurbaşkanı Erdoğan: . "Türkiye-Sırbistan Ticaret Hacmimiz İki Yıl Üst Üste Rekor Kırarak İki Milyar Doları Aştı."

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(BELGRAD) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Sırbistan İş formunda konuştu. Erdoğan "İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste rekor kırarak iki milyar doları aştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsi X hesabından Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'ta ekonomik ve ticari ilişkiler adına 11 antlaşma imzaladığını duyurdu. Yaptığı paylaşımda ve İş Formundaki konuşmada Türkiye-Sırbistan ticaret hacmini arttırmayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi

Türkiye-Sırbistan İş Formunda da konuşan Erdoğan yatırımcılara ve iş dünyasına mesajlar verdi.

"Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi iki milyar doları aştı"

İki ülke arasındaki ticaret hacmine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste rekor kırarak iki milyar doları aştı. Bu senenin dokuz ayında geçen senenin rakamını yakalamamız yükeselen ivmenin işaretidir. Tabi bizim esas hedefimiz 5 milyar dolar. 5 Miilyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretlerimizi Sırbistan makamlarıyla birlikte sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Bu şirketlerin ürettiği katma değer son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolar seviyesine çıktı. Firmalarımız ayrıca Sırbistan'da yaklaşık 9.600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahitlerimiz ise 95 adet projeyle 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladı. 842 firmamız Sırbistan'da ki faliyetlerini sürdürürken fabrikalarımızın sayısı 20'nin üzerinde. Halkbank'ın buradaki faliyetleri Türkiye olarak Sirbistan ekonomisinin parlak geleceğine olan güvenimizin delilidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yatırımcılara seslendi

Yatırımcıları Türkiye'ye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere kapımız açıktır. Türk Firmalarının Sırbistan'da bulduğu samimi ve güvenli ortamı Sırp yatırımcıların da Türkiye'de tecrübe edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" vurgusu yaptı.