Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedeflediklerini belirtti. Bu adımın Türkiye'nin deniz kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, balıkçılık sektörünün ekonomiye katkısının artacağını ifade etti.
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31.08.2024 22:39:50. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz.' - Son Dakika
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