Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin Umman ile işbirliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da kutladı.