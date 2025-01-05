Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (4)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon spor'un altyapısını güçlendirmek için şehirde Kamp Eğitim Merkezi Projesi'ni hayata geçireceklerini belirterek, "Trabzonspor Kamp Eğitim Merkezimiz, toplam 82 bin metrekare alana sahip. Ayrıca merkezde 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler sosyal ve yeşil alanlar da bulunacak." dedi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Türkiye'deki diğer iller gibi Trabzon için de koşturduklarını ve buraya son 22 yılda güncel rakamlarla 437 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, Trabzon'a birçok alanda yaptıkları yatırımları anlatarak, "Adalette 2,5 milyar lira, eğitimde 21 milyar lira, gençlik ve sporda 8 milyar lira, sosyal yardımlarda 42 milyar lira, sağlıkta 10 milyar lira, çevre ve şehircilikte 68 milyar lira, ulaştırmada 153 milyar lira, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 49 milyar lira, sanayi ve teknolojide finansman destekleri dahil 10 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 64 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte toplam 7 milyar lira yatırım yaptık." bilgisini paylaştı.

Trabzon'da ikinci devlet üniversitesi olarak Trabzon Üniversitesi'ni kurduklarını, 41 bin seyirci kapasiteli stadyum dahil birçok farklı branşta 97 spor tesisini inşa edip hizmete sunduklarını aktaran Erdoğan, toplam 1518 yataklı 19 hastane dahil 62 sağlık tesisi inşa ettiklerini, 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'ni bu yılın sonuna kadar tamamlayarak hizmete alacaklarını ifade etti.

TOKİ vasıtasıyla 19 bin 765 konutlu projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, proje kapsamında 8 bin 453 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 2 bin 312 konutun yapımına da devam ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Trabzon'da 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan 3 millet bahçemizi tamamlayıp hizmete açtık. Uzungöl ve Çarşıbaşı Millet Bahçemizin yapımına devam ediyoruz. Arsin Millet Bahçemizin yer seçimini yaptık, çalışmalarına başlayacağız. Kara yollarında 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 267 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını 89 kilometreden 519 kilometreye yükselttik. 22 yıl önce sadece 600 metre uzunluğunda 2 tüneli bulunan şehrimizin bugün yaklaşık 64 kilometre uzunluğunda 25 tüneli bulunuyor. Trabzon'u, Karadeniz Sahil Yolu ile Giresun ve Rize'ye, Artvin güzergahında ise Sarp Sınır Kapısı'na kadar bölünmüş yollarla bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamladık, Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık. Şu anda Boztepe Kavşağı'ndan başlayıp Çukurçayır Kavşağı'na kadar olan 2 kilometrelik kesimde de çalışmalara devam ediyoruz. Şehrimizde 22 kara yolu projemizin çalışmaları devam ediyor."

"Şenol Güneş Spor Tesisi'ndeki ticari ünite ve bölümleri 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz"

Akyazı Stadyumu'nun yanında inşa edilen şehir hastanesine ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini hayata geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, Trabzon'a yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistemi kazandıracaklarını dile getirdi.

Erdoğan, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı Projesi ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerin birbirine bağlanacağını belirtti.

Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Erdoğan, "Dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binalarımızın açılışlarını geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleştirdik. Şu anda iç hatlar terminalimiz ile dış hatlara giden yolcu terminalimizdeki tadilatları da bitirmek için yoğun çaba içindeyiz. Ayrıca havalimanımızda dış hatlarda 7 noktaya sefer planlıyoruz. İlimiz için yapımı, planı, ihalesi devam eden toplam 30 yatırımımız daha bulunuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Trabzonspor'a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor'umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde Kamp Eğitim Merkezi Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Trabzonspor Kamp Eğitim Merkezimiz toplam 82 bin metrekare alana sahip. Ayrıca merkezde 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar da bulunacak. Ayrıca Şenol Güneş Spor Tesisi içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri de 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği alanda bir hayırsever tarafından inşa edilen cami ve külliye inşaatının ramazanda teravih namazı kılınabilecek seviyeye geleceğinin altını çizen Erdoğan, il kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçası çalındı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında AK Gençlik Trabzon tarafından "Pusulamız gençlik, kaptanımız Erdoğan, büyük Türkiye için durmak yok yola devam" yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği koreografi gösterisi sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Trabzon İl Teşkilatı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kongre salonuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile fotoğraflarının yer aldığı "Dünya lideri" yazılı pankart asıldı.

Horon gösterisinin sunulduğu kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi.

Salonda ayrıca "Bir bayrak, bir vatan, bir de Erdoğan", "Ömrün de davan gibi uzun olsun reis", "Dünya 5'ten büyüktür", "Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır", "Trabzon'un ruhunda şampiyonluk yatar, AK Gençliğin kalbi reis ile atar", "Bir bordoya, bir maviye bir de sana hastayız reis" pankartları yer aldı.

Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da katıldı.

(Bitti)