Cumhurbaşkanı Yardımcısı Diyarbakır Tanıtım Günleri\'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Valilik ve belediye stantlarını dolaşarak yetkililerden bilgi alan Yılmaz'a yöresel ürünler ikram edildi. Stantlarda kendisine çeşitli hediyeler verilen Yılmaz, ziyaretçilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir stantta ebru yapan Yılmaz, daha sonra etkinlik alanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaretinde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İstanbul Başkanı Aydoğan Ahıakın eşlik etti.