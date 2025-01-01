D-100 Kara Yolunda Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

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KOCAELİ'nin Derince ilçesi D-100 kara yolunda ters yönde ilerleyen otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Derince ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ters yönde giden Alkan Dönerkaya idaresindeki 41 KH 753 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyir halinde olan B.E. yönetimindeki 41 AJJ 224 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Alkan Dönerkaya, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücülere olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Alkan Dönerkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikameti trafiğe kapanırken araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Ardacan UZUN/DERİNCE(Kocaeli),