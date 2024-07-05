D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisinde Ankara istikametinde seyreden 16 AZM 134 plakalı otomobil, 34 BPF 984 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle 34 BPF 984 plakalı otomobilin sürücüsü ve içinde bulunan bir yolcu yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Son Dakika › Güncel › D-100 Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?