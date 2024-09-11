Dağcılar Uluduruk Zirvesine Tırmandı

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Dağcılar 4 bin rakımlı Uluduruk Dağı'na tırmandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir grup dağcı, 4 bin 116 rakımlı Uluduruk Dağı'na tırmandı.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü Derneği üyeleri bölgenin güzelliklerini gezerek tanıtmayı sürdürdü. 20 kişilik dernek üyesi, ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir araya gelerek Uluduruk Dağı'na doğru hareket etti. Bölgeye giden ekip daha sonra zorlu parkurda yürüyüş gerçekleştirerek zirve için hareket etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla zirveye ulaştıklarını belirten Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü Derneği Başkanı Çetin Yorgun, "Her hafta olduğu gibi bu hafta da doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Akşam saatlerinde bölgeye gittik, gece yürüyüşe çıkarak zirveye doğru gittik. En sonunda hepimiz oraya ulaştık. Amacımız tüm bölge güzelliklerimizi tek tek tanıtmak. Herkesi bu güzellikleri görmek için bölgemize bekliyoruz" dedi.