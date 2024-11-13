Dahiye'de Korku Dolu Anlar - Son Dakika
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Dahiye'de Korku Dolu Anlar

İsrail ordusunun Dahiye'ye düzenlediği hava saldırıları halkı korku ve panik içinde bırakıyor.

13.11.2024 16:48
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İsrail ordusunun dünden bu yana 22 hava saldırısı düzenlediği Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde halk, saldırılar nedeniyle korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Dahiye sakinleri İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle günlük yaşamlarını korku ve panik içinde sürdürmeye çalışıyor.

Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de, Hizbullah mensuplarının İsrail ordusunun saldırma ihtimali bulunan noktalardan halkı uzaklaştırmak için zaman zaman havaya ateş açtığı belirtiliyor.

AA muhabirine konuşan Lübnanlı Yusuf Abdu, "Uyuyordum bombardıman sesleriyle uyandım. Dün gecenin ilk saatlerinden itibaren sürekli saldırılar oldu. İnsanlar korkuyor çünkü yakınları, aileleri çocukları var. İnsanlar kendileri için değil aileleri ve çocukları için endişeli." dedi.

Lübnanlı kadın Umm Hüseyin de çalıştığı sırada cep telefonuna Dahiye'nin vurulacağına dair mesaj geldiğini söyledi.

İsrail saldırısının hedefi olmamak için ailesiyle irtibat kuran Umm Hüseyin, "Şu anda bulunduğum yerde oğlumun gelip beni almasını bekliyorum. Allah durumumuzu düzeltsin bundan başka söyleyecek bir şey yok. Dün çok fazla hava saldırısı ve bombardıman düzenlendi. Allah gençlerimizi korusun ve bizi düşmanlarımıza karşı muzaffer eylesin." diye konuştu.

İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'yi sık sık hedef alıyor

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Dahiye'nin Gubeyri ve Hureyk bölgelerindeki 6 bina için tahliye uyarısında bulunmuştu.

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail ordusunun, Gubeyri ve Hureyk bölgelerine 6 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, saldırıların çok şiddetli olduğunu ve bölgedeki binalarda ciddi yıkıma sebep olduğunu kaydetti.

Saldırılarda ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu Dahiye'ye dün 12, bugün ise 10 hava saldırısı düzenledi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'yi sık sık hedef alıyor.

Kaynak: AA

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