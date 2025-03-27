Dakar'da İftar Programı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Senegal'de iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde, başkent Dakar'ın sembollerinden tarihi denizi feneri Phare des Mamelles'de iftar verildi.

İftar programına, ülkenin sanat, siyaset ve spor dünyasının önde gelen isimleri, yabancı büyükelçiler ve Türk iş insanları ile kurum temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, programda yaptığı konuşmada, iftar programını Kadir Gecesi'nde düzenlemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Sağman, başta Filistin olmak üzere dünyada savaşın yaşandığı tüm coğrafyalarda barışın tesis edilmesi temennisinde bulundu.

Program, Emin Bayram ve Samet Tengiz'in tasavvuf müziği dinletisiyle sona erdi.