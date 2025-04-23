Dalgıçlardan Çocuk Cinayetlerine Tepki

(İSTANBUL) - Mattia Ahmet Minguzzi'nin iki çocuk tarafından öldürülmesine tepki gösteren bir grup dalgıç, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 15 yaşına girecek olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafının bulunduğu "Çocuklar Öldürülmesin" yazılı pankartı suyun altında açtı.

Toplumsal olaylara verdikleri tepkiyle tanınan dalgıçlardan oluşan Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, son yıllarda artan çocuk cinayetlerinin son bulması için daldı.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin iki çocuk tarafından öldürülmesi ve mezarının saldırıya uğramasına tepki gösteren dalgıçlar, Suadiye sahilinden denize girdi.

6 metre derinlikte ve sahilde "Çocuklar Öldürülmesin" yazan ve bugün 15 yaşına giren Minguzzi'nin fotoğrafının bulunduğu pankartı açan dalgıçlar, çocuk ölümlerinin son bulması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu Başkan Yardımcısı Gökhan Karakaş, "Bu cinayette her çocuk ölümü gibi bizleri çok etkiledi ve üzdü. Sesimizi suyun altından duyurarak tepkimizi dile getirmek istedik. Bu güzel evladımızın mezarının tahrip edilmesi ise toplumun geldiği ürkütücü saldırganlığı kanıtlıyor. 23 Nisan gibi özel bir günde doğan Ahmet'i, ailesinden izin alarak suyun altında andık. Toplumun vicdanında derin yara açan Ahmet'in fotoğrafıyla birlikte Narin Güran, Leyla Aydemir, Irmak Kupal, Melike Tanhal ve diğer masum çocukları da hatırlatmak istedik" dedi.