Dalgıçlardan Özgün Bayram Kutlaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.

Üniversiteli dalgıçlar, Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Su Altı Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Ogün Gezen liderliğinde, üniversitenin Dardanos Yerleşkesi'nden bindikleri "ÇOMÜ-3" adlı tekneyle kordonboyuna geldi.

Dalış kıyafetlerini giyerek son hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar, tekneden atlayış yaptı.

Denizin altında Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri ve üniversitenin pankartını açan gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri bu dalışı suyun altında da görüntüledi.

Üniversitelilerin, dalış etkinliğini ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Evren Karayel Gökkaya, ÇOMÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Halit Kuşku ve vatandaşlar ilgiyle izledi.