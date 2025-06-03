Dalian'da İş Anlaşmazlığı Cinayeti

DALİAN, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentinde bir Çin vatandaşı, iş anlaşmazlığı nedeniyle 2 Japon iş insanını öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı.

İlk soruşturma sonuçlarına göre geçici olarak Dalian'ı ziyaret eden 2 Japonya vatandaşının, 42 yaşındaki Yuan soyadlı şüphelinin eski iş ortakları olduğu belirlendi. Dalian Kamu Güvenliği Bürosu, cinayetin ticari işbirliği konusundaki anlaşmazlık nedeniyle işlendiğini söyledi.

Büro, 23 Mayıs'ta Liaoning eyaletine bağlı Dalian'ın Pulandian bölgesindeki iki cinayetle ilgili ceza davası hakkında bir ihbar aldığını ve daha önce uzun süre Japonya'da ikamet etmiş olan Yuan'ı 24 Mayıs'ta yakaladığını kaydetti. Yuan'ın tam adı açıklanmadı.

Yuan an itibarıyla cezaevinde tutuluyor. Büro devam eden soruşturmanın, tamamlanmasının ardından incelenmek ve kovuşturulmak üzere savcılık organlarına devredileceğini belirtti.