Dalian Limanı'ndan Akdeniz'e Yeni Hat

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DALİAN, 19 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde bulunan Dalian Limanı'nın konteyner terminaline yanaşmış MSC SVEVA gemisi görülüyor, 18 Şubat 2025.

MSC SVEVA gemisinin salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde bulunan Dalian Konteyner Terminali'nden hareket etmesiyle Dalian ile birçok Akdeniz ülkesini doğrudan birbirine bağlayan konteyner taşımacılığı rotası resmen açılmış oldu. (Fotoğraf: Liaoning Limanı Grubu/ Xinhua aracılığıyla)