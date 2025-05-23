İş yerlerini kurşunlayıp kundaklayan 'Daltonlar' üyesi 3 şüpheli tutuklandı (2)
Diyarbakır ve Batman'da 2 iş yerini kurşunlayan, 1 iş yerini de molotof kokteyli ile kundaklayan 'Daltonlar' suç örgütü üyesi F.A. (17), R.Y. (19) ve R.K. (17) isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,
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