İş yerlerini kurşunlayıp kundaklayan 'Daltonlar' üyesi 3 şüpheli tutuklandı (2)

Diyarbakır ve Batman'da 2 iş yerini kurşunlayan, 1 iş yerini de molotof kokteyli ile kundaklayan 'Daltonlar' suç örgütü üyesi F.A. (17), R.Y. (19) ve R.K. (17) isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,