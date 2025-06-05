Damar Tıkanıklığı Olan Hasta İstanbul'a Sevk Edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akciğerinde damar tıkanıklığı bulunan hasta, ambulans uçakla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın tetkikler sonucu akciğerinde damar tıkanıklığı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için ivedilikle İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Medikal güvenlik önlemlerinin alınmasıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin koordinasyonunda Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen hasta, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, hastanın sevkinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Hastamızın sağlığına kavuşması için süreci yakından takip ediyoruz. Hastamıza acil şifalar diliyoruz." dedi.