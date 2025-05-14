Danimarka'dan BM'ye Acil Toplanma Çağrısı

Danimarka hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki insani krize karşı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine acil toplanma çağrısı yaptığını bildirdi.

Danimarka devlet televizyonu DR'nin haberine göre Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması yönünde çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Gazze'deki durumu "endişe verici ve sürdürülemez" olarak niteleyen Rasmussen, ülkesinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması yönündeki artan uluslararası çağrılara destek verdiğini bildirdi.

Rasmussen, X hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Gazze'deki gelişmeler endişe verici ve sürdürülemez. Bu nedenle dün (BM) Güvenlik Konseyini açık mesajlarla acil bir toplantıya çağırdık. İsrail saldırılarından kesinlikle uzak duruyoruz ve İsrail acil yardım için engelsiz erişimi sağlamalı."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 928'e yükseldi.