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Danimarka'dan Rusya Uyarısı

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi, Rusya'nın Avrupa'da savaş riski taşıdığını bildirdi.

12.02.2025 05:46
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Danimarka Savunma İstihbarat Servisi (FE), Ukrayna'daki savaşın sona ermesi veya donması ve NATO'nun da bu süreçte yeterli seviyede silahlanamaması halinde Rusya'nın beş yıl içinde Avrupa'da büyük çaplı bir savaşa girişebileceği uyarısında bulundu.

FE'nin paylaştığı istihbarat raporunda, Rusya'nın son yıllarda hem askeri teçhizatını modernize etme kapasitesini yükselttiği hem de askeri ekipman üretimini önemli ölçüde artırdığı vurgulanarak, "Rusya bugün NATO'ya karşı yeniden silahlanmak için kaynak yaratabilir, özellikle de dışarıdan aldığı mali ve maddi destek sayesinde." denildi.

Raporda, şu anda Danimarka'ya yönelik "askeri saldırı" tehdidi olmadığının değerlendirildiği, ancak Rusya'nın bölgedeki en büyük askeri güç olduğu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu unvanını bırakmayı tercih etmeyeceği kaydedildi.

Rusya'nın anakarasının kuzeyindeki deniz alanları üzerinde kontrol sahibi olmak istediğine işaret edilen raporda, "Rusya'nın Kuzey Kutbu'na kadar her yeri kontrol etmek istemesi mümkün. Rusya'nın 2022 denizcilik doktrini, ülkenin kuzeyindeki çıkarlarını savunmak için askeri güç de dahil olmak üzere tüm araçları kullanma olasılığını ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, Moskova'nın Grönland ve Faroe Adaları'nı Avrupa'daki bir çatışmaya dahil etmeyeceği bunun ise Rusya'nın bölgedeki stratejik çıkarının Avrupa'dan çok ABD ile olan ilişkisiyle bağlantılı olduğu anlamına geldiği ifade edildi.

Rusya'nın kendisini Batı ile çatışma halinde gördüğü ve NATO ile savaşa hazırlandığı öne sürülen raporda, "Bu, böyle bir savaşı başlatma kararının verildiği anlamına gelmiyor, ancak Rusya silahlanıyor ve bu kararı verebilecek kapasiteyi inşa ediyor. Rusya NATO'yu askeri açıdan zayıflamış veya siyasi açıdan bölünmüş olarak algılarsa, bir veya daha fazla Avrupa ülkesine karşı bölgesel bir savaşta askeri güç kullanmaya muhtemelen daha istekli olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarka'dan Rusya Uyarısı - Son Dakika

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