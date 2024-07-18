Danimarka, Macaristan'ın Rusya ziyaretini protesto etmek için AB toplantılarına katılmayacak

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Danimarka, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya ziyaretini protesto etmek için Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenen Macaristan'ın ev sahipliğinde yapılacak gayriresmi toplantılara üst düzey yetkili göndermeme kararı aldı.

Orban'ın, 5 Temmuz'da, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde yaptığı Moskova ziyareti AB ülkelerinin tepkisine yol açtı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Ukrayna'ya yönelik tutumu nedeniyle Macaristan hükümeti ile aralarına mesafe koymak istediklerini belirtti.

Rasmussen, Macaristan'ın ev sahipliğinde yapılacak gayriresmi AB toplantılarına üst düzey yetkili göndermeyeceklerini, toplantıları takip etmek üzere yalnızca kamu personelinin bulunacağını aktardı.

Orban'ın eleştirilerin hedefindeki Moskova ziyareti

Macaristan Başbakanı Orban'ın, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde Moskova'ya yaptığı ziyaret, AB içerisinde tepki çekmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Orban, Moskova'yı ziyaret ediyor. Putin, yatıştırılarak durdurulamaz. Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın yolunu ancak birlik ve kararlılık açacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." uyarısında bulunmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Macaristan Başbakanı hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor." mesajını paylaşmıştı.

Ancak AB'den gelen tepkilere rağmen Orban, Moskova'yı ziyaret etmiş, amacının Birliği temsil ederek müzakere başlatmak değil, barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek olduğu dile getirmişti.