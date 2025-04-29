Danimarka ve Norveç'ten Gazze'ye Destek

Danimarka'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Christina Markus Lassen ve Norveç Kalkınmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Stine Renate Haheim, Gazze'deki insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail- Filistin meselesine ilişkin açık oturum düzenlendi.

Oturumda Gazze'deki insani durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Lassen ve Haheim, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Gazze'de kaygı verici gelişmelerin yaşandığına işaret eden Lassen, bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiğini ve ateşkesin "çökmüş" durumda olduğunu söyledi.

Lassen, "İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yaklaşık iki aydır Gazze'ye hiçbir insani yardımın girmesine izin verilmiyor. 2 milyon kişi temel yardımlardan mahrum, su, elektrik ve tıbbi malzemeler eksik." diye konuştu.

İsrail'in "uluslararası insancıl hukuk" çerçevesinde kendisini savunması gerektiğini belirten Lassen, insani yardım çalışanlarına, sağlık personeline ve sağlık tesislerine yönelik her türlü saldırıyı kınadı.

Lassen, İsrail'i Batı Şeria'da topraklarını genişletmeyi durdurmaya, yerleşimci şiddetine ve sivilleri yerlerinden eden faaliyetlere son vermeye çağırdı.

İki devletli çözüme olan desteğini yineleyen Lassen, Gazze'nin yeniden yapılanıp inşa edilmesi için birlikte çalışmaya davet etti.

İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarından da endişe duyduklarını ifade den Lassen, İsrail'in bu bölgelerden çekilmesi gerektiğini söyledi.

"İsrail insani yardımların bölgeye girişine izin vermekle yükümlü"

Haheim ise konuşmasında, Gazze'deki insani durumun bir felaket olduğunu, sivillerin açlık, hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

"İsrail'in sekiz haftayı aşkın bir süredir bölgeye insani yardım ulaştırılmasını tamamen engellemesi kabul edilemez." diyen Haheim, bu durumdan ciddi endişe duyduklarını kaydetti.

Haheim, İsrail'in uluslararası insancıl hukuk kapsamında insani yardımların bölgeye girişine izin vermekle yükümlü olduğunu belirterek, insani yardım çalışanlarına yönelik tüm saldırıları kınadı.

Batı Şeria'daki insani durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Haheim, Filistin'in başka bölgelerinde artan gerilimden derin endişe duyduklarını kaydetti.

Haheim, Gazze'nin geleceğinin Filistinliler tarafından şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.