Darende\'de İlk Afetzede Konutu Tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde inşa edilen deprem konutlarına ilk afetzede aile taşındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'nın birçok noktasında afetzedeler için yapılan konutlar yükseliyor.

Geçici barınma alanı olan konteyner kentte yaşayan Mustafa ve Makbule Yiğit çifti, Hacıderviş Mahallesi'nde inşa edilen 4. etap kalıcı konutlara yerleşti.

Yeni evlerine taşınmanın heyecanını yaşayan Mustafa Yiğit, AA muhabirine, bir süre konteynerde kaldıklarını, tamamlanan evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yiğit, "Her şeyiyle çok güzel, biz çok beğendik. Temizliğini yapıp bugün yerleştik. Allah devletimize zeval vermesin, çok büyük bir hizmet bu. Devletimize, emeği geçenlere ve bizimle her aşamada ilgilenenlere çok teşekkür ederiz." dedi.