Darende'deki deprem konutlarından bir kısmı 1 ay içinde teslim edilecek

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yapımı süren 775 konuttan bir kısmının 1 ay içerisinde teslim edileceği bildirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ilçede devam deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Yavuz, vatandaşların sorunlarını da dinledi.

Vali Yavuz, depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar alanlara en kısa sürede kalıcı konutlarını teslim etmek için devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Darende merkezde 775 konutun ihalesini gerçekleştirdik. İnşa edilen konutların bir kısmını da bir ay içerisinde teslim etmiş olacağız. Diğerleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En geç Nisan 2025 tarihi itibarıyla kalıcı konutları teslim etmiş olacağız. Diğer taraftan kırsal konutlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda konutlarımız hazır, vatandaşlarımızın hizmetine verilecek durumda. Bugün tüm çalışmalarımızı bizatihi yerinde gördük. İhtiyaç ve sorunları tekrar değerlendireceğiz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içinde bulunacağız. Vatandaşlarımız şundan emin olsun ki devletimiz bütün imkanlarını deprem bölgesine seferber etmiş durumda. O yüzden de kısa süre içerisinde kalıcı konutları, kalıcı iş yerlerini teslim ederek hayatı normalleştirmeye devam edeceğiz."

Vali Yavuz, ziyaretler kapsamında Günpınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy evlerinde Hasibe Uyanık'a bir süre misafir olarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Vali Yavuz'a incelemelerinde Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür V. Cengiz Başer, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, İl Afet ve Acil Durum Md. Yrd. Erdinç Ürkmez, İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Şahin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Keser eşlik etti.