Darıca Belediyesi'nden Doğal Gaz Kesintisi Mağdurlarına Destek - Son Dakika
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Darıca Belediyesi'nden Doğal Gaz Kesintisi Mağdurlarına Destek

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kesintisi nedeniyle yemek yapamayan vatandaşlara sıcak yemek, tüp ve ısıtıcı desteği sağlanıyor. Aşevi kapasitesini artırarak krizi hafifletmeye çalışan Darıca Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

30.12.2024 18:56  Güncelleme: 19:01
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Doğal gaz kesintisinden mağdur olan vatandaşlara yardım eli

Doğal gaz kesintisi yüzünden evlerinde yemek yapamayan vatandaşlara destek

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kesintisi nedeniyle evlerinde yemek yapamayan vatandaşlara sıcak yemek, tüp ve ısıtıcı desteği sağlanıyor. Aşevi kapasitesini iki katına çıkaran Darıca Belediyesi, mağduriyetleri gidermek için seferber oldu.

İlçede yaşanan doğalgaz kesintisi sebebiyle kriz masası oluşturan Darıca Belediyesi, talep eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ısıtıcı ve tüp desteğinde bulunmaya başladı. Ayrıca evlerinde yemek yapamayan vatandaşlar için de destek uygulaması başlatan Darıca Belediyesi, sıcak yemek desteğinde de bulunuyor. Darıca Hizmet Kompleksi'nde bulunan belediyeye ait aşevinin kapasitesini artıran Belediye, vatandaşlara sıcak yemek dağıtacak. Yapılan açıklamaya göre, aşevi her gün 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek ve vatandaşlar ücretsiz şekilde yemek yiyebilecek.

"Aşevindeki üretim faaliyetlerini iki katına çıkardık"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, doğal gaz kesintisi sebebiyle bazı vatandaşların mağdur olduğuna dikkat çekerek, "Evlerinde ısıtıcı olmayan, alamayan, parası olan ancak ısıtıcıya ulaşamayan, yemek yapamayan ve tüp bekleyen ailelerimiz vardı. Sabah yaptığımız toplantıda kriz masası oluşturduk. Aşevindeki üretim faaliyetlerini iki katına çıkardık. Gece saat 23.00'a kadar sıcak yemek çıkarmayı arzu ediyoruz. Vatandaşlarımız burada sıcak yemek yiyebilirler ve evlerine götürmek isteyenler de sıcak yemek alabilirler" dedi.

"377 tüp, 322 ısıtıcı talebi vardı"

Darıca Belediye binası ve Adnan Menderes Kültür Merkezi'ne başvuran vatandaşların tüm taleplerinin alındığını söyleyen Bıyık, "377 noktada tüp, 322 noktada da ısıtıcı talebi vardı. Siparişleri verdik. Biraz önce tüpler elimize ulaştı. Isıtıcılar da birazdan gelecek. Sevkiyat için ekipler hazır. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için organizasyonumuzu yaptık. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Darıca Belediyesi'nden Doğal Gaz Kesintisi Mağdurlarına Destek - Son Dakika

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