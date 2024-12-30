Darıca\'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

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PATLAMA ÖNCESİ BİNADA OTURANLAR DOĞAL GAZ EKİBİ ÇAĞIRMIŞ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamadan 1 saat önce, apartmanda oturanların gaz kokusu nedeniyle doğal gaz ekiplerini çağırdığı öğrenildi. İhbar üzerine gelen ekipleri çalışma yaptığı ardından da adresten ayrıldığı belirtildi.

Bu arada ekiplerin çalışma yaptığı anların karşıdaki binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.