Darıca'da Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza İstemi

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşini öldüren sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık C.G, katılan C.K, G.K, Ş.K. T.G ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen C.G, mütalaaya karşı aleyhe olan hususları kabul etmediğini söyledi.

Sanık C.G, hakkındaki tasarlayarak öldürme iddialarını kabul etmedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Gülseren G'nin olay günü annesinin evinden çıktığı sırada C.G'nin de araçla bu konuma gelip suçu işlediği ve elindeki bıçakla yaya olarak olay yerinden kaçtığını belirterek, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunmalarını yazılı olarak sunmak için süre talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde 17 Eylül 2023'te, C.G. yolda yürüyen eşi Gülseren G'yi bıçakla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamamış, kaçan C.G. yakalanarak tutuklanmıştı.