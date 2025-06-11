Darıca'da Ev Yangını

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Piri Reis Mahallesi Akgün Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evin çevresindeki otluk alanın da tutuşmasına neden olan yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.