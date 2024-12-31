Darıca'da Mangal Kömürüyle Isınmaya Çalışan Aile Karbonmonoksit Gazından Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Darıca'da Mangal Kömürüyle Isınmaya Çalışan Aile Karbonmonoksit Gazından Hastaneye Kaldırıldı

Darıca\'da Mangal Kömürüyle Isınmaya Çalışan Aile Karbonmonoksit Gazından Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, evlerinde mangal üzerine kömür yakarak ısınmaya çalışan bir aile, karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Aile bireylerinin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

31.12.2024 11:40  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde evlerinde ısınmak için mangal üzerinde kömürü yakan aileden, 3'ü çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Aile bireylerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, sabaha karşı Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Hanımeli Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. 5 kişinin yaşadığı aile, evlerinde ısınmak için mangal üzerinde kömür yaktı. Sabaha karşı rahatsızlanıp uyanan Halime Y., çocuklarını ve eşini uyandırdıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Halime Y., eşi Abdullah Y. ile çocukları Belinay Y. (13), Bulem Y. (8) ve Beril Y. (3) hastaneye kaldırdı. Anne ve çocukları Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, baba Abdullah Y. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve binada inceleme yaptı. Aile bireylerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

'DOĞAL GAZIMIZ OLMADIĞINDAN DOLAYI YAKTILAR'

Ailenin komşuları Kuttusi Bayır, "Ben sabah kalktığımda polis ve ambulanslar buradaydı. Geldiğimde kömürden zehirlenmişler, hepsini gördüm ama eve girmedim. Sadece Abdullah Bey dışarıda yatıyordu; onu alıp ambulansa kadar götürdüm. Allah'a şükür şu anda durumları iyi. Çocuklar üşümesin diye mi bilmiyorum mangalı yakmışlar. Doğal gazımız olmadığından dolayı bunları yaktılar. Yaktıktan sonra unutmuşlar mı, uyumuşlar mı bilmiyorum. Ufak bir kaza geçirdiler" ifadelerini kullandı. Olay yerine gelen evin sahibi Yüksel Gökbay ise, "Polisler gelince biz duyduk. Hastaneye kaldırıldılar. Yaktıkları mangal kömürüydü" dedi.

Darıca ilçesinde 3 gün önce meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamaların ardından ilçede doğal gaz kesintileri yaşanmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Darıca, Sağlık, Çevre, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da Mangal Kömürüyle Isınmaya Çalışan Aile Karbonmonoksit Gazından Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 00:19:21. #1.12#
SON DAKİKA: Darıca'da Mangal Kömürüyle Isınmaya Çalışan Aile Karbonmonoksit Gazından Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.