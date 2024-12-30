Darıca'da Patlama Sonrası Mağdur Vatandaşlara Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Darıca'da Patlama Sonrası Mağdur Vatandaşlara Sıcak Yemek Desteği

Darıca\'da Patlama Sonrası Mağdur Vatandaşlara Sıcak Yemek Desteği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen patlamaların ardından doğal gaz kesintisi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar için Darıca Belediyesi, günlük sıcak yemek dağıtımına başladı. Başkan Muzaffer Bıyık, aşevinin üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarını ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

30.12.2024 18:04  Güncelleme: 18:05
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MAĞDUR VATANDAŞLAR İÇİN YEMEK DAĞITILIYOR

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 14 kişinin yaralandığı patlamalar sonrası başlayan doğal gaz kesintisi devam ediyor. Darıca Belediyesi, kesinti nedeniyle evlerinde yemek yapamayan vatandaşlara yönelik sıcak yemek desteği başlattı. Gebze Ticaret Odası'nın (GTO) da desteğiyle birlikte Darıca Hizmet Kompleksi'nde her gün 12.00-20.00 saatleri arasında belediyeye ait aşevinde sıcak yemek dağıtımına başlandı. Belediye talep eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ısıtıcı ve tüp desteğinde de bulunuyor.

'AŞEVİNDE ÜRETİMİ 2 KATINA ÇIKARDIK'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Vatandaşlarımızın bazı mağduriyetleri söz konusu. Evlerinde özellikle ısıtıcısı olmayan, ulaşamayan, alamayan, parası var ama ulaşamayan ailelerle alakalı ve özellikle ısınma ve mutfakta yemek yapmayla, tüp beklentileriyle alakalı bazı talepler vardı. Sabah itibarıyla başkan yardımcılarımız birlikte yaptığımız olağanüstü toplantının ardından bir kriz masasını kurduk. Gebze Ticaret Odamızla birlikte yapmış olduğumuz Darıca Hizmet Kompleksi'nde kriz masası kurduk. Afet İşleri, Koordinasyon ve Sosyal Hizmet müdürlüğümüzün hepsi, müdür arkadaşlarımız ve başkan yardımcılarımız burada. Burada biz öncelikle aşevini hızlandırdık. Aşevindeki üretim faaliyetlerimizi 2 katına çıkardık ama talepleri görüyoruz ki daha da fazlalaşacak. Çünkü gece saat 22.00, 23.00'e burada sıcak yemek çıkarmayı da arzu ediyoruz. Vatandaşlarımız burada sıcak yemek yiyebilirler. Evlerine götürmek isteyen vatandaşlarımız da buradan ailesi kadar sıcak yemek temin edebiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Darıca'da Patlama Sonrası Mağdur Vatandaşlara Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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