Darıca\'da silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos'ta Osmangazi Mahallesi'nde Ahmet Satan'ın (18) hurdacı dükkanının önünde beklerken bir araçtan ateş açılması sonucu ölümüne ilişkin 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan B.Z, Ö.F.K, Y.C.Ç, H.E.D. ve Ö.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerlerine adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan gözaltına alınanların, 21 Ağustos'ta Osmangazi Mahallesi Tuzla Sokak'ta gerçekleşen "yağma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" olayının da zanlıları olduğu öğrenildi.

Olay

Osmangazi Mahallesi'ndeki hurdacı dükkanına 25 Ağustos'ta yoldan geçen bir araçtan ateş açılmış, bu sırada olay yerinde bulunan Ahmet Satan yaralanmıştı.

Ahmet Satan, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.