Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu, aseton, tabanca ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?