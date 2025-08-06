Darıca'dan Atletizm Başarısına Destek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türkiye Kulüpler Atletizm Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları makamında ağırladı.

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 2 ikincilik ve üçüncülük kazanarak Türkiye Kulüpler Atletizm Şampiyonası'nda başarı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Sporcuların azim ve disiplinle elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını vurgulayan Bıyık, "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Bu başarılar, doğru yatırımların ve sıkı çalışmanın sonucudur. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Göğsümüzü kabarttınız, hepinizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Çayırova'da 3 projenin saha çalışmaları sürüyor

Çayırova'da Kent Meydanı, Spor Lisesi ve Kapalı Spor Salonu ile Sporcu Fabrikası projelerinde çalışmalar sürüyor.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Çayırova Kent Meydanı'nda imalatlar süreci devam ederken, Şekerpınar Mahallesi'nde inşa edilen Spor Lisesindeki spor salonu alanının grobeton dökümü gerçekleştirildi, Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası'nda ise boya ve iç tefrişat çalışmaları devam ediyor.

Çayırova Kent Meydanı'nda cami içinde ve dış cephede boya ve dekorasyon çalışmaları devam ederken, kuru havuz imalatında sona gelindi. Ayrıca meydan alanında bulunan kafeterya alanında da çelik montajları gerçekleştiriliyor. 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulan proje, alt katında sosyal alanları bulunan camisi, 3 katlı yer altı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları bulunacak.

Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, aynı anda 10, toplamda 11 branşın antrenman yapmasına olanak sunacak. Duvar sıva, mekanik elektrik havalandırma ve desent imalatlarının akabinde, basketbol sahasında boya ve çevre düzenleme çalışmaları da hız kazandı.

Proje tamamlandıktan sonra Çayırova'ya basketbolu sevdiren ve ilçeyi gururla Türkiye Basketbol Ligi'nde temsil eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'na da ev sahipliği yaparak, yaklaşık 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle de Çayırovalı basketbol severleri konuk edecek.