Datça Açıklarında Deprem Olumsuz Etki Yaratmadı

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Datça ilçesi açıklarında Ege denizinde meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 AÇM, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup; gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.