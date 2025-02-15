Datça'da Badem Ağaçları Çiçek Açtı - Son Dakika
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Datça'da Badem Ağaçları Çiçek Açtı

Datça\'da Badem Ağaçları Çiçek Açtı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kar yağışı ve soğuk havalar devam ederken, Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları baharın habercisi olarak çiçek açtı. Badem üreticileri, zirai don olmazsa bu yılki çağla hasadının iyi olmasını bekliyor.

15.02.2025 10:31  Güncelleme: 10:33
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TÜRKİYE'nin birçok yerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterirken Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı. Beyaza bürünerek güzel görüntüler oluşturan badem ağaçları havadan görüntülendi.

Datça ilçesi bademiyle ünlü. İlçede 13 bin 370 dekar alandaki, 372 bin 400 ağaçta badem yetiştiriliyor. 56 badem üreticisinin bulunduğu ilçede dağlık ve çok kısıtlı alanda yetiştirilen ve az miktarda üretildiği için en çok tercih edilen türü olan iri ve standart boyu ile dikkat çeken nurlu bademine 24 Kasım 2023 tarihinde coğrafi işaret tescili alındı. Bademin üreticisi için ciddi bir gelir kaynağı olduğu ilçede, güneşin kendini göstermesi ve havaların ısınması ile beraber badem ağaçları çiçek açtı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı ve soğuk havanın etkisinin sürdürdüğü bugünlerde baharın habercisi olarak kabul edilen ve her sene şubat ayında çiçek açan badem ağaçları, dronla havadan görüntüledi. Badem bahçelerinin yoğun olarak bulunduğu Palamutbükü ile kırsal Çeşme, Yazıköy, Hızırşah ve Eski Datça Mahalleleri beyaza bürünerek güzel görüntüler oluşturdu. Badem çiçeklerinin açmasından sonra çağla hasadına başlanacak. Badem üreticileri zirai don olmaz ise bu sene çağla hasadının iyi olacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Datça'da Badem Ağaçları Çiçek Açtı - Son Dakika

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