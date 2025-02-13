Datça\'da Badem Çiçeği Festivali Başladı

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Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Badem Çiçeği Festivali başladı.

Festivalin ilk gününde, kurulan stantlarda el sanatları, yöresel ürün ve ilk hasadı yapılan bademler satışa sunuldu.

Farklı illerden katılımın olduğu ve 4 gün sürecek festival, doğa, sanat ve eğlence programlarıyla devam edecek.