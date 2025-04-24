Datça'da Balıkçılara Markalama Çalışması

Muğla'nın Datça ilçesinde bölgede faaliyet gösteren balıkçılara yönelik markalama çalışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetim ve yönetim çalışmaları kapsamında, yasal avcılığın desteklenmesi, tür takibinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, su ürünleri av araçları üzerinde markalama işlemi yapılarak balıkçılar bilgilendirildi.

Çalışma ile uygulamanın kayıt dışı faaliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacağı ve denetim süreçlerini kolaylaştıracağı hedefleniyor.